POL-AA: Plüderhausen: Unfall auf Bundesstraße

Aalen (ots) - Rot am See: Fahrzeugbrand In der Straßen Schellenwiesen von Kleinansbach geriet am Montagabend gegen 23.40 Uhr ein Pkw in Brand. Der ältere Ford stand in einem Carport, welches durch das Feuer ebenfalls beschädigt wurde. Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen sowie 38 Einsatzkräften aus und konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus ...

