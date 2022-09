Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Auffahrunfall mit leichtverletztem Kradfahrer

Am Samstag, dem 17.09.2022, kam im Fulda, im Bereich der Einmündung Künzeller Str./Heidelsteinstr. zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kradfahrer. Ein 56-jähriger Fuldaer war gg. 11:00 Uhr mit seiner Harley Davidson von der Heidelsteinstraße auf die Künzeller Straße in Richtung Innenstadt Fulda eingebogen, als er verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Dies erkannt ein nachfolgender 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Lauterbach zu spät und fuhr mit seinem VW Kombi auf das stehende Krad auf. Dadurch kam der Kradfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Er kam zur ambulaten Behandlung in ein Fuldaer Krankenhaus.

Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Am VW entstand im Frontbereich Sachschaden von ca. 4500,-EUR, das Krad war auf der rechten Seite beschädigt, es entstand Sachschaden von ca. 3000,-EUR.

Auffahrunfall mit 5000,-EUR Sachschaden

Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 5000,-EUR entstand bei einem Auffahrunfall am Samstag, dem 17.09.2022, gg. 12:50 Uhr in Künzell auf der Turmstraße in Höhe des Mittelwegs. Eine 29-jährige Frau aus Künzell und 24-jähriger Mann aus Fulda befuhren in dieser Reihenfolge die Turmstraße in Richtung Dirlos. Verkehrsbedingt musste die Künzellerin ihren Pkw Mercedes abbremsen. Dies erkannte der nachfolgende Mitsubishi-Fahrer zu spät und fuhr auf.

(Berichterstatter: Polizeistation Fulda, PHK A. Müller)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell