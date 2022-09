POL-OH: Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 5 - Alleinunfall - - Fahrzeuginsassen bleiben unverletzt

Fulda (ots) - Arbeitsunfall mit leichtverletzter Person Am Samstag, dem 17.09.2022, meldete die Rettungsleitstelle um 11:15 Uhr einen Arbeitsunfall in einem Lebensmittelbetrieb in der Hermann-Muth-Str. in Fulda. Hier war ein phosphorhaltiges Reinigungsmittel nicht ausreichend mit Wasser verdünnt worden, wodurch es zu einer leichten "Ausgasung" kam. Ein 51-jähriger Reinigungsmitarbeiter, wohnhaft in Fulda, erlitt dadurch ...

