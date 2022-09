Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall Sachschaden

Rothenkirchen (ots)

Sachschaden in Höhe von 8500.-EUR entstand, als ein 19-jähriger PKW-Fahrer aus Schlitz die L 3169 aus Ri. Burghaun-Rothenkirchen in Ri. Großenmoor befuhr. Aufgrund von Gegenverkehr wollte der PKW-Fahrer mit seinem Toyota möglichst weit rechts fahren. Hierbei kam er auf die Bankette, geriet ins Schleudern und prallte in die Leitplanke. Der PKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

