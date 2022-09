POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots) - Einbrüche in Wohnhäuser Eichenzell. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (16.09.) in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Roter Graben" ein. Die Täter verschafften sich über eine Terrassentür Zutritt und stahlen Bargeld und Schmuck im Wert von circa 250 Euro. In der Straße "Am alten Sportplatz" brachen Unbekannte in der Nacht ...

