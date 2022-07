BPOL NRW: Drogen angedreht - Bundespolizisten stellen Flüchtige

Münster (ots) - Zwei Haftbefehle hat die Bundespolizei in Münster am Freitag (15. Juli) vollstreckt. Am frühen Morgen wurde bei der Kontrolle eines 43-jährigen Türken im Hauptbahnhof ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Nürnberg-Fürth festgestellt. Der Mann war in vier Fällen ohne Fahrschein mit dem Zug gefahren. Da er untergetaucht war, wurde gegen ihn die Untersuchungshaft angeordnet. Am Mittag bat ein ...

mehr