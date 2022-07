Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet zwei Männer

Münster (ots)

Zwei Haftbefehle hat die Bundespolizei in Münster am Freitag (15. Juli) vollstreckt.

Am frühen Morgen wurde bei der Kontrolle eines 43-jährigen Türken im Hauptbahnhof ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Nürnberg-Fürth festgestellt. Der Mann war in vier Fällen ohne Fahrschein mit dem Zug gefahren. Da er untergetaucht war, wurde gegen ihn die Untersuchungshaft angeordnet. Am Mittag bat ein 22-jähriger Brasilianer die Bundespolizisten um Überprüfung, da er in der Vergangenheit straffällig geworden war. Er hielt es für denkbar, dass er gesucht werde. Mit dieser Vermutung lag er auch genau richtig. Die Staatsanwaltschaft Münster suchte ihn per Haftbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe von 600 Euro wegen Betruges. Da der Mann die Geldstrafe nicht aufbringen konnte, wurde er verhaftet und muss nun 40 Tage Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen.

Beide Verhafteten wurden in die Justizvollzugsanstalt an der Gartenstraße eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell