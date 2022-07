Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Verkäuferin bedroht und beleidigt - Bundespolizisten stellen 29-Jährigen nach Fluchtversuch

Dortmund - Kamen (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend (14. Juli) soll ein Mann in einer Buchhandlung im Dortmunder Hauptbahnhof eine Verkäuferin bedroht, beleidigt und bespuckt haben. Bundespolizisten konnten die Flucht des 29-Jährigen schnell beenden.

Gegen 18:30 Uhr informierte die Mitarbeiterin eines Buchladens die Bundespolizei im Hauptbahnhof Dortmund über einen Randalierer in der Filiale. Die Bundespolizisten trafen vor Ort auf die 56-Jährige Verkäuferin. Diese gab an, dass der Unbekannte unmittelbar vor Eintreffen der Beamten in Richtung Haupteingang geflüchtet sei.

Die Einsatzkräfte eilten dem Mann nach und konnten ihn vor der Katharinentreppe stellen.

Die Mitarbeiterin aus Kamen gab an, dass der 29-Jährige das Geschäft betreten habe und Ware erwerben wollte. Aufgrund der geringen Summe habe die Frau höflich nach Kleingeld gefragt, um nicht so viel Wechselgeld aushändigen zu müssen. Plötzlich sei der türkische Staatsangehörige höchst aggressiv geworden und habe gegen die Ladentheke geschlagen. Des Weiteren habe er versucht, die Geschädigte zu schlagen, beleidigte diese und habe zudem versucht sie zu bespucken. Zusätzlich habe er ihr mehrfach Schläge angedroht.

Der 29-jährige Dortmunder wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern. Die Videoaufnahmen aus der Buchhandlung werden nun ausgewertet.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung, versuchte Körperverletzung und Sachbeschädigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell