Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mit abgebrochener Glasflasche bedroht - Bundespolizei sucht nach Zeugen

Dortmund (ots)

Am Mittwochmorgen (13. Juli) soll ein Unbekannter einen 22-Jährigen am Dortmunder Hauptbahnhof mit einer abgebrochenen Glasflasche bedroht haben. Die Bundespolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Gegen 3 Uhr informierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei darüber, dass ein Mann in der Hauptbahnhalle des Hauptbahnhofs Dortmund panisch um Hilfe rufen würde. Die Einsatzkräfte trafen auf den 22-Jährigen, der augenscheinlich sehr aufgelöst war. Er gab an, dass er kurz zuvor Opfer einer Straftat geworden sei.

Der Deutsche äußerte gegenüber den Beamten, dass er sich zuvor auf dem Weg von der Innenstadt in Richtung Hauptbahnhof befand, als ihn an der Katharinentreppe ein Unbekannter ansprach. Dieser habe ihn nach Kleingeld gefragt, der 22-Jährige habe ihn jedoch unbeachtet zurückgelassen. Anschließend habe sich der Dortmunder zu einem Schnellrestaurant am Hauptbahnhof begeben, um sich dort zu versorgen.

Als der 22-Jährige die Filiale wieder verließ, habe der Unbekannte am Ausgang gestanden. Der Unbekannte sei darüber erbost gewesen, dass der Dortmunder doch über Barmittel verfügt habe. Gleichzeitig habe er eine abgebrochene Bierflasche aus seiner Jackentasche entnommen und eine Stichbewegung in Richtung des Geschädigten andeutete. Aufgrund der räumlichen Entfernung ist es zu keinem schädigenden Ereignis gekommen.

Die Bundespolizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu der verdächtigen Person machen, die sich vor dem Hauptbahnhof mit einer abgebrochenen Glasflasche aufgehalten hat? Die Tat ereignete sich am 13. Juli zwischen 2:45 Uhr und 3:00 Uhr.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Dortmund unter der kostenfreien Servicenummer 0800/ 6 888 000 oder an jeder anderen Bundespolizeidienststelle entgegen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell