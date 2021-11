Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Angebranntes Essen

Mönchengladbach-Pesch, 10.11.2021, 00:17 Uhr, Korschenbroicher Straße (ots)

Kurz nach Mitternacht rückte die Feuerwehr zu einem gemeldeten Küchenbrand aus. Beim Eintreffen waren bereits mehrere Bewohner vor dem Mehrfamilienhaus. In einer Erdgeschosswohnung war es leicht verraucht. Ein Trupp unter Atemschutz konnte in der Küche einen Topf mit angebrannten Speisen vom Herd nehmen und ins Freie bringen. Mit einem Hochleistungslüfter wurde die Wohnung vom Rauch befreit. Ein Brandschaden entstand nicht. Personen kamen ebenfalls nicht zu Schaden. Alle Bewohner konnten im Anschluss an die Lüftungsmaßnahmen wieder in deren Wohnungen.

Alarmiert waren die Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Hilfeleistungslöschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache III (Rheydt), die Einheit Neuwerk der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

