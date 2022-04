POL-PPRP: Autoscheibe von BMW eingeschlagen und Windschutzscheibe beschädigt

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit zwischen dem 01.04.2022, gegen 17:00 Uhr und dem 04.04.2022, gegen 06:30 Uhr, stahlen unbekannte Täter aus einem Bagger auf einer Baustelle in der Heinigstraße etwa 25 Liter Dieselkraftstoff. Wer etwas gesehen hat und Angaben zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

