Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover 96 gegen Eintracht Braunschweig: Polizei zieht positive Einsatzbilanz

Hannover (ots)

Am Samstag, 10.09.2022, hat das Fußballspiel zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig in Hannover stattgefunden. Die Polizei begleitete das Derby und gewährleistete einen weitestgehend störungsfreien Verlauf des Fußballspiels.

Bereits am frühen Vormittag versammelte sich die hannoversche Heim-Fanszene im Bereich der Markthalle in der Innenstadt. Einzelne Personen zündeten dort bereits Nebeltöpfe und Pyrotechnik. Durch den anschließenden Fanmarsch zum Stadion über die Culemannstraße und das Arthur-Menge Ufer kam es zwar zu geplanten Verkehrsbeeinträchtigungen - die Anreise der Gastfans über den Bahnhof Fischerhof verlief friedlich und störungsfrei.

Beim Einlass ins Stadion umgingen einzelne Personen die Kontrollstellen am Nordeingang, indem sie auch über die Drehkreuze kletterten und sich in die Fanblöcke begaben.

Zwischen zwei Personengruppen entwickelte sich im Bereich der Robert-Enke-Straße eine körperliche Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf erlitt ein 30-Jähriger eine Kopfplatzwunde. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Die heutige Begegnung in der zweiten Fußball-Bundesliga zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig wurde um 13:00 Uhr in der Heinz von Heiden Arena ausgetragen, zu dem etwa 42.000 Fans erschienen. Währenddessen vermummten sich mehrere Personen in den Fanblöcken von Hannover 96 und Eintracht Braunschweig und zündeten Pyrotechnik. Aufgrund von pyrotechnischen Gegenständen auf dem Spielfeld kam es zu zwei kurzen Spielunterbrechungen in der ersten Halbzeit. Außerdem wurden Glastrennwände im Bereich der Gästefanblocks beschädigt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung zunächst gegen Unbekannt eingeleitet.

Der Gesamteinsatzleiter, Leitender Polizeidirektor Detlef Hoffmann, zog eine positive Bilanz: "Der Einsatztag für die Polizei verlief sehr friedlich, sodass die Fans beider Vereine ein ausgeglichenes Fußballspiel erleben konnten. Unser Sicherheitskonzept ging dabei voll auf und konnte das gewährleisten, was heute im Vordergrund stand - eine störungsfreie Sportveranstaltung. Mein Dank gilt den friedlichen Fußballfans und den zahlreichen Beamtinnen und Beamten, die heute für die Sicherheit in der hannoverschen Innenstadt und im Stadion gesorgt haben."

In einer ersten Bilanz am Samstagabend wurden fünf Strafverfahren in Zusammenhang mit dem Derby registriert, darunter Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz/Sprengverordnung, Sachbeschädigung und Verdacht der gefährlichen Körperverletzung. /mr, desch

