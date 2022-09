Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: A 7 - Von Fahrbahn abgekommen

Fulda (ots)

Hünfeld. Am Dienstagabend (20.09.), gegen 18.50 Uhr, kam es auf der A 7 zwischen den Anschlussstellen Fulda-Nord und Hünfeld-Schlitz zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin eines Kia SUV leicht verletzt wurde. Die 36-jährige Frau aus dem Bereich Kitzingen war mit ihrem Pkw in Fahrtrichtung Süd unterwegs und verlor aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto kollidierte in der Folge mit der rechten Leitplanke, die sich dabei anhob. Der Kia unterfuhr die Leitplanke und kam zehn Meter neben der Fahrbahn in einem Graben zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Es entstand Sachschaden an dem Pkw und der Leitplanke in Höhe von circa 20.000 Euro.

(PB)

