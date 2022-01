Polizei Mettmann

POL-ME: Gestohlener VW Bora wieder aufgefunden - Velbert - 2201080

Mettmann (ots)

Wie die Kreispolizeibehörde Mettmann am gestrigen Donnerstag, 12. Januar 2022, in eigener Pressemitteilung berichtet hatte (ots-Nummer: 2201071), verschwand zwischen Montag, 20.12.2021, und Mittwoch, 12.01.2022, von einer Parkbucht an der Ahornstraße in Velbert ein 18 Jahre alter VW Bora.

Im Rahmen erster Ermittlungen konnte nun festgestellt werden, dass der VW Bora nicht entwendet, sondern auf Wunsch eines weiteren Fahrzeugnutzers abgeschleppt worden war.

Die polizeilichen Such- und Ermittlungsmaßnahmen, insbesondere die internationale Fahndung nach dem VW wurden eingestellt.

Die Kreispolizeibehörde Mettmann hat die ursprüngliche Pressemitteilung aus Datenschutzgründen aus ihrem Presseportal gelöscht und bittet Medienvertreter, das Foto des Kennzeichens sowie die die Inhalte aus der Pressemitteilung nicht mehr zu verwenden.

