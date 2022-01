Polizei Mettmann

POL-ME: Am S-Bahnhof: Fahrraddiebstahl beobachtet - Polizei ermittelt - Langenfeld - 2201079

Mettmann (ots)

Am Donnerstag (13. Januar 2022) haben zwei bislang noch unbekannte Täter am Langenfelder S-Bahnhof offenbar versucht, mehrere Fahrräder zu entwenden. Ein Zeuge konnte beobachten, wie das Duo schlussendlich auf einem geklauten Fahrrad davon fuhr. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet hierbei um sachdienliche Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 17:30 Uhr hatte ein 27-jähriger Leverkusener zwei junge Männer dabei beobachtet, wie sie sich auf dem Vorplatz des Langenfelder S-Bahnhofes an der Straße "Am Galgendriesch" an den dort abgestellten Fahrrädern zu schaffen machten. Dann hörte der Zeuge ein lautes Knacken, ehe die beiden Täter auf einem Fahrrad in Richtung Innenstadt davon fuhren - einer von ihnen saß dabei auf dem Gepäckträger.

Der Leverkusener alarmierte folgerichtig die Polizei, die jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung leider keine verdächtigen Personen mehr antreffen konnte. Dafür stellten die Beamten am S-Bahnhof weitere geknackte Fahrradschlösser fest, sodass derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass möglicherweise auch noch weitere Fahrräder entwendet wurden.

Zu den beiden Tätern liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Erster Täter:

- männlich - schwarze Hautfarbe - circa 30 bis 35 Jahre alt - trug eine braun-grüne Jacke und eine graue Jogginghose

Zweiter Täter:

- männlich - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - circa 30 bis 35 Jahre alt - trug eine schwarze Jacke mit grauer Kapuze - sah ungepflegt aus

Die Polizei fragt: Wer hat die beiden Fahrraddiebe möglicherweise ebenfalls beobachtet oder weiß, bei wem es sich um die Täter handelt? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

