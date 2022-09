Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Nachtrag zur Meldung von 20:06 Uhr, Verkehrsunfall auf der A48 in Höhe der AS Mayen.

Mayen (ots)

Die 21-jährige Fahrerin eines BMW befuhr die A48 aus Richtung Koblenz kommend in Fahrtrichtung Dreieck Vulkaneifel auf dem linken Fahrstreifen. In Höhe der Anschlussstelle Mayen kam sie aufgrund Aquaplaning nach links von der Fahrbahn ab, stieß gegen die Mittelleitplanke wurde dort abgewiesen, schleuderte quer über die Fahrbahn nach rechts und stieß im Bereich der Auffahrt gegen die rechte Seitenschutzplanke und kam anschließend total beschädigt zwischen der Auffahrt und dem rechten Fahrstreifen zum stehen. Die Fahrerin wurde glücklicherweise, entgegen erster Meldung, nicht schwerer verletzt und wurde mittels Rettungswagen nach Koblenz in ein Krankenhaus gefahren. Der zwischenzeitlich gelandete Rettungshubschrauber konnte wieder abdrehen. Für die Unfallaufnahme, Bergung und Fahrbahnreinigung musste der rechte Fahrstreifen sowie die Auffahrt in Fahrtrichtung Autobahndreieck Vulkaneifel für zwei Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden dürfte sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag belaufen. Im Einsatz waren neben der Polizei, ein Rettungswagen, die Autobahnmeisterei Kaisersesch, die freiw. Feuerwehr Mayen und ein Rettungshubschrauber.

