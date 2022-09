Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfall fordert zwei Verletzte

Gütersloh (ots)

Gütersloh (HL) - Am Samstag, 17.09.2022, kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Pkw im innerstädtischen Bereich von Gütersloh. Zunächst befuhr ein 63-jähriger Mann aus Gütersloh mit einem Renault Espace die Straße Unter den Ulmen stadtauswärts. In Höhe der St. Pankratius Kirche bog zeitglich ein 63-jähriger Gütersloher mit einem Peugeot 207 aus einer dortigen Einfahrt auf die Straße Unter den Ulmen, um diese in Richtung Innenstadt zu befahren. Es kam in der Folge zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw des 63-jährigen, so dass dieser auf dem Fahrzeugdach liegen blieb. Beide Fahrzeugführer wurden leicht verletzt und durch alarmierte Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser transportiert. Die Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Durch Abschleppunternehmen mussten die Pkw geborgen werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf ca. 35.000 Euro.

Die Unfallstelle war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell