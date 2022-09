Polizei Gütersloh

POL-GT: Drei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Gütersloh (ots)

Steinhagen (HL) - Am Samstag, 17.09.2022 kam es gegen 15:45 Uhr zu einem Zusammenstoß zweier Pkw im Ortsteil Brockhagen bei dem drei Personen schwere Verletzungen erlitten.

Zuvor hatte ein 62-jähriger Steinhagener mit einem VW Phaeton die Gütersloher Straße aus Gütersloh kommend befahren. Zeitgleich befuhr eine 65-jährige Frau aus Gütersloh mit einem Audi Q3 die Gütersloher Straße aus Halle kommend in entgegenkommender Richtung. In Höhe der Kreuzung mit der Sandforther Straße geriet das Fahrzeug des 62-jährigen in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Audi. Ersten Ermittlungen zufolge war der 62-jährige am Steuer seines Fahrzeugs eingeschlafen.

Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeugführer schwerverletzt. Die 85-jährige Beifahrerin in dem Audi musste durch Feuerwehrkräfte aus dem Fahrzeug befreit werden. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Spezialkrankenhaus transportiert. Die schwerverletzte Gütersloherin und der schwerverletzte Steinhagener wurden ebenfalls durch alarmierte Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An den Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf 25.000 Euro. Die Kreuzung war für die Zeit der polizeilichen Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell