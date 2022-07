Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Feuer im Biomassekraftwerk

Sonnenstein (ots)

Sachschaden richtete ein Feuer am Montagnachmittag in einem Stromversorgungsunternehmen in Holungen an. Dort war eine Maschine heiß gelaufen, was das Feuer entfachte. Ein Lkw Fahrer entdeckte den Brand und informierte die Verantwortlichen, die sofort erste Maßnahmen einleiteten. Die Feuerwehr hatte nach einer Stunde die Flammen gelöscht. Verletzte gab es nicht. Zur konkreten Schadenshöhe sind noch keine Angaben möglich.

