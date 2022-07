Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gebäude Landratsamt besprüht, die Polizei sucht Zeugen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Die Kriminalpolizei in Nordhausen sucht Zeugen zu einer Graffitischmiererei in Heiligenstadt. Zwischen Freitag, 8. und 9. Juli, besprühten Unbekannte an der Sperberwiese die Außenmauer des Landratsamtes Eichsfeld. Hierbei brachten sie neben dem Antifazeichen weitere Zeichen an. Wer Hinweise zu den Schmierereien geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen, unter der Telefonnummer 03631/960, zu melden.

