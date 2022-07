LPI-NDH: Motorradfahrer in Kurve gestürzt

Südeichsfeld (ots) - In Lengenfeld unterm Stein geriet am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße 502 eine Strohpresse in Brand. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle. Offensichtlich brannte in der Presse das Stroh. Eine Straftat schließt die Polizei aus. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: ...

