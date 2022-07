LPI-NDH: Großbrand im Ort

Leinefelde (ots) - Heuballen und ca. fünf Hektar Stroh brannten gestern Nachmittag in Leinefelde. Der Geschädigte war beim Strohpressen, als die Ballen brennend aus der Strohpresse fielen. Vermutlich führte ein Stein in der Presse zum Brand. An der Maschine entstand kein Schaden. Insgesamt wird der Schaden auf knapp 80 Euro geschätzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: ...

