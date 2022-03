Polizei Köln

POL-K: 220330-3-BAB/BN Alkoholisierter Motorradfahrer stürzt mit gestohlener Vespa - Sozius schwerverletzt

Köln (ots)

Mit rund einem Promille auf einer gestohlenen Vespa ist ein 40 Jahre alter Motorradfahrer mit seinem Sozius (41) am Dienstagabend (29.März) auf der Autobahn 565 in Höhe der Anschlussstelle Bonn-Lengsdorf gestürzt. Der 41-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Bei dem leicht verletzten Vespa-Fahrer ordneten die Polizisten noch im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe an.

Gleich mehrere Autofahrer meldeten gegen 22.50 Uhr im Stadtteil Lengsdorf einen mit zwei Personen besetzten Roller, der ihnen durch massive Schlangenlinien auffiel. Der 40-jährige Bonner wechselte danach auf die Autobahn, fuhr in der Kurve geradeaus und stürzte auf einem Grünstreifen.

Das zur Fahndung ausgeschriebene Unfallfahrzeug stellten die Beamten sicher. Die Ermittlungen zu der bereits im Februar entwendeten Vespa dauern aktuell noch an. (al/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell