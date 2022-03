Polizei Köln

POL-K: 220330-1-K Ehemaliger Schüler löst kurzzeitig Alarm in Schule aus - Softairpistole sichergestellt

Köln (ots)

Auf dem Gelände der Förderschule an der Redwitzstraße in Köln-Sülz hat ein mit einer Softairpistole bewaffneter ehemaliger Schüler (18) am Mittwochmittag (30. März) Alarm ausgelöst. Nach ersten Ermittlungen hatte eine Mitarbeiterin der Schule den jungen Mann mit der Waffe hantieren sehen. Während der hinzugezogene Schulleiter alle Lehrer und die Polizei informierte, erkannte ein Lehrer seinen ehemaligen Schüler und sprach ihn an. Nach einer kurzen Unterhaltung übergab der junge Mann die Spielzeugwaffe noch vor Eintreffen von mehr als 20 entsandten Streifenwagen an den Lehrer. Der 18-Jährige wird derzeit von Ermittlern befragt und anschließend an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Die Softairpistole stellten die Beamten sicher. (ph/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell