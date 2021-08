Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Streit auf Parkplatz eskaliert

Bornheim- 21.08.2021, 10:15 (ots)

Die rasante Fahrweise eines 55-Jährigen auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Bornheim führte am Samstagmorgen zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein 27-jähriger Familienvater war mit seiner Lebensgefährtin und ihren Kindern zu Fuß auf dem Parkplatz unterwegs, als der 55-Jährige PKW-Führer zügig an ihnen vorbeifuhr. Der 27-Jährige beschwerte sich über die Fahrweise des PKW-Führers, woraufhin es zu Beleidigungen und einem Handgemenge zwischen ihm, dem PKW Führer und dessen Ehefrau kam. In Folge der Auseinandersetzung kam es zu leichten Verletzungen bei den Beteiligten. Zeugen, die Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell