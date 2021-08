Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Unfall unter Alkoholeinfluss

Bellheim (ots)

Zwei Leichtverletzte und zwei beschädigte Autos mit einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am frühen Samstagmorgen in Bellheim. Ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr zusammen mit seinem 17-jährigen Beifahrer die Hammerstraße in Richtung Fortmühlstraße. Beim Linksabbiegen in die Fortmühlstraße beschleunigte der 30-Jährige sein Fahrzeug so stark, dass er auf der Fortmühlstraße mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug kollidierte und dieses Fahrzeug 41,4 Meter weit in den gegenüberliegenden Straßengraben schleuderte. Bei beiden beteiligten Autos entstand wirtschaftlicher Totalschaden, sodass diese abgeschleppt wurden. Die beiden Fahrzeuginsassen mussten aufgrund ihrer leichten Verletzungen zur weiteren Behandlungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 30-Jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,02 Promille. Dem 30-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde zudem sichergestellt. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Da durch den Zusammenstoß Öl auf die Fahrbahn auslief, musste die Fahrbahn durch eine Spezialfirma gereinigt werden. Die Feuerwehr Bellheim war ebenfalls im Einsatz.

