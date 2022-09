Polizei Gütersloh

POL-GT: Mofa-Fahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (FK) - Mittwochmittag (14.09., 13.20 Uhr) befuhr ein 30-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug die Holter Straße in Richtung Lüchtenstraße. In Höhe der Einmündung Füchtenweg beabsichtigte der Mann aus Schloß Holte-Stukenbrock nach links abzubiegen. Verkehrsbedingt hielt er an. Daraufhin fuhr ein 18-jähriger Mofa-Fahrer von hinten auf den Lkw auf. Der Augustdorfer verletzte sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Das Zweirad musste abgeschleppt werden. An dem Lkw entstand geringer Sachschaden.

