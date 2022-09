Polizei Gütersloh

POL-GT: Mehrere Autos in Oesterweg und Hesselteich angegangen - Bargeld gestohlen

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - In der Nacht zu Mittwoch (13.09. - 14.09.) sind an mehreren Pkw an der Nachtigallenstraße, dem Möwenweg, der Niedernstraße und am Hesselteich Scheiben eingeschlagen worden.

Die Täter durchsuchten die Innenräume der insgesamt fünf Autos. Sie entwendeten jeweils Bargeld.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wer hat Personen in der Umgebung beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell