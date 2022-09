Polizei Gütersloh

POL-GT: 20-jähriger randaliert in privater Garage

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (FK) - Donnerstagmorgen (15.09., 02.00 Uhr) meldeten Anwohner einen verdächtigen Mann auf einem Privatgrundstück an der Gütersloher Straße. Der 20-Jährige wurde durch die eingesetzten Beamten auf dem Grundstück angetroffen. Es konnte festgestellt werden, dass er zuvor vergeblich versucht hatte in das Haus einzubrechen. Zudem hatte er in der Garage des Hauses randaliert, in welche er durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster gelangt ist. In der Garage schlug der 20-jährige Mann derzeitigem Stand nach die Scheiben eines abgestellten Autos ein, riss ein Fenster aus der Verankerung und warf diverse Gegenstände herum.

Der 20-Jährige verlieb in der Nacht im Polizeigewahrsam. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

