POL-GT: 14-Jähriger angefahren - Autofahrer flüchtet am Wösteweg

Gütersloh (ots) - Langenberg (FK) - Am Montagmorgen (12.09., 08.58 Uhr) befuhr ein 18-jähriger Autofahrer die Mühlenstraße in Richtung Batenhorster Straße. Dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache unmittelbar vor der Einmündung zur Batenhorster Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum am Straßenrand. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. ...

