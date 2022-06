POL-REK: 220613-4: Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss unterwegs - Blutproben

Frechen (ots) - Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem 20 bis 30-jährigen, schlanken Mann der in der Nacht zu Sonntag (12. Juni) in ein Haus in Frechen eingebrochen sein soll. Gegen 2.45 Uhr habe ein Zeuge (26), der laut eigenen Angaben im Obergeschoss des Gebäudes an der Marie-Juchacz-Straße schlief, einen lauten Knall gehört. Der 26-Jährige sei ins Erdgeschoss gegangen. Dort habe er einen Mann mit ...

mehr