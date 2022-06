Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 220613-3: Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus

Frechen (ots)

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem 20 bis 30-jährigen, schlanken Mann der in der Nacht zu Sonntag (12. Juni) in ein Haus in Frechen eingebrochen sein soll.

Gegen 2.45 Uhr habe ein Zeuge (26), der laut eigenen Angaben im Obergeschoss des Gebäudes an der Marie-Juchacz-Straße schlief, einen lauten Knall gehört. Der 26-Jährige sei ins Erdgeschoss gegangen. Dort habe er einen Mann mit einem grünen Kapuzenpullover wahrgenommen. Die Kapuze habe der Unbekannte über seinen Kopf gezogen. Zudem habe er einen "Dreitagebart".

Als der Einbrecher den Zeugen gesehen habe, sei er durch die Hauseingangstür, die er laut ersten Erkenntnissen zuvor eingeschlagen hatte, davon gelaufen. Der 26-Jährige alarmierte die Polizei. Die Beamten sicherten die Spuren am Tatort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen richten Zeugen bitte an das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de. (sc)

