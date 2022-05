POL-VIE: Willich-Anrath: Erneuter Brand auf Bauernhof - Verdächtiger vorläufig festgenommen

Kempen (ots) - Am Dienstag gegen 09.30 Uhr fuhr eine 39 Jahre alte Frau aus Krefeld mit ihrem Pkw auf dem Kempener Außenring von St. Hubert in Richtung Grefrath. An der Einmündung zum Krefelder Weg bog sie nach links ab. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden Pkw. Fahrerin war eine 61-jährige Kempenerin. In Folge der Kollision wurde der Wagen ...

