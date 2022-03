Geldern (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag (18. März 2022) zwischen 18:00 und 18:30 Uhr einen weißen Ford Focus beschädigt, der auf einer Parkfläche an der Breestraße in Höhe Hausnummer 4 abgestellt war. Es entstand ein Schaden am linken Rücklicht des Ford. Wohlmöglich handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein höheres Gefährt, etwa ein LKW. Es fuhr jedoch weiter, ohne dass der Fahrer ...

