POL-KLE: Kleve - Einbruch in Schulkiosk

Emmerich (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Montagabend (21. März 2022) zwischen 19:30 und 20:15 Uhr ein Bagger auf einem Betriebsgelände am Lehmweg in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug der Marke New Holland bereits in Vollbrand, durch das Feuer wurden auch ein daneben stehender Bagger und eine Raupe beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache ...

mehr