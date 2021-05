Polizei Hagen

POL-HA: Leichtverletzte Frau nach Autounfall

Hagen (ots)

In der Wittekindstraße kam es Samstag (22.05.2021) gegen 13.45 Uhr zu einem Unfall, bei dem sich eine Frau leicht verletzte. Die 27-Jährige fuhr mit ihrem weißen Audi von der Vinckestraße in die Kreuzung zur Wittekindstraße ein. Hier stieß sie mit dem Audi eines 34-Jährigen zusammen. Die Hagenerin verletzte sich leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 8.000 Euro geschätzt. (arn)

