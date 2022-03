Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

E-Scooter kollidiert mit PKW

Kleve (ots)

Am Montag (21. März 2022) gegen 17:00 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Ackerstraße / Brahmstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 21-Jähirger aus Kleve schwer verletzt wurde. Der junge Mann war mit seinem E-Scooter auf der Ackerstraße unterwegs und wollte die Brahmstraße geradeaus überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 44-Jährigen aus Kleve, die vorfahrtsberechtigt auf der Bahnstraße in Richtung Mittelweg fuhr. Der 21-Jährige stürzte und verletze sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur Stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt, an ihrem Mercedes entstand jedoch ein Sachschaden. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell