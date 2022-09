Polizei Gütersloh

POL-GT: Werkstatteinbruch an der Hauptstraße in Rheda-Wiedenbrück - Wer hat Personen mit Mazda MX5 gesehen?

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Zwischen Sonntagabend (11.09., 20.30 Uhr) und Montagmorgen (12.09., 07.15 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Hauptstraße eingebrochen. Durch ein zuvor eingeschlagenes Fenster gelangten die Unbekannten in die Halle. Dort entwendeten sie einen abgestellten Mazda.

Der Pkw wurde im weiteren Verlauf um kurz nach 9.00 Uhr an der Mühlenstraße vor einem Bürogebäude abgestellt aufgefunden. Dabei wies der Pkw Beschädigungen auf, welche bei der Abgabe in der Werkstatt noch nicht vorhanden waren.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch oder auch zu Personen in dem grauen Mazda MX 5, Baujahr 2002 machen? Hnweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

