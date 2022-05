Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK)

BDK: Ein Symposium und eine Neuerscheinung des BDK informieren über »Kinderschutz und Prävention« und »Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch«

Berlin (ots)

Vom 6. bis 7. Juli 2022 laden die Kripo Akademie des BDK und die ASW Akademie interessierte Vertreter:innen aus Behörden, Politik und Wirtschaft zum diesjährigen zweitägigen Symposium »Kinderschutz und Prävention« in die Landesvertretung Nordrhein-Westfalen in Berlin ein. Gemeinsam soll das Symposium einen Beitrag zur Aufklärungsarbeit leisten und das Thema stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.

Eine fachliche Betrachtung dieses erschütternden Themas bietet die aktuelle Neuerscheinung der Ausgabe »Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch« der Pocket TIPPS, die ab sofort beim BDK erhältlich ist.

Die Praxishandbücher Pocket TIPPS sind ein hilfreicher Begleiter für das Studium und die Praxis. Fokus der Broschüren sind kriminalpolizeiliche Themen und Arbeitshilfen für die tägliche Arbeit im Bereich kriminalistischer Ermittlungen. In dieser unter der Leitung des Chefredakteurs und Kriminaldirektors a.D., Werner Märkert, neu überarbeiteten, 3. Ausgabe wurden die geänderten rechtlichen Rahmenbedingungen sowie aktuelle kriminalistische und rechtsmedizinische Erfahrungssätze berücksichtigt.

Hierzu Werner Märkert: »Gewalt an Kindern ist keine Marginalität, sondern eher ein Spiegel einer beschämenden Realität, die man nicht wahlweise gesellschaftlich oder politisch aussitzen kann. Unser Antrieb war und ist es, diejenigen zu schützen, die sich in unserer Gesellschaft am wenigsten wehren können. Es geht um unsere Kinder, die der Willkür und Boshaftigkeit von Tätern tagtäglich schutzlos ausgeliefert sind und die oft in einem Umfeld leben müssen, das ihnen eigentlich Schutz bieten soll: die Familie.«

»Der Kampf gegen Kindesmissbrauch ist wichtiger denn je«, betont auch Bernd Bender, Bundesgeschäftsführer des BDK und Geschäftsführer der herausgebenden BDK Betreuungsdienst GmbH. »Bereits im vergangenen Jahr hat der BDK zum Thema 'Sichere Kindheit - Gesamtgesellschaftliche Verantwortung' im Rahmen der Berliner Sicherheitsgespräche ein kriminalpolitisches Schwerpunktthema gesetzt. Ich freue mich, mit dieser Ausgabe unsere Aktivitäten auf dem Gebiet weiter fortzusetzen.«

Weitere Informationen zur Publikation und zur Veranstaltung unter: https://aswakademie.de/event/symposium-kinderschutz-und-praevention/ https://www.bdk-shop.de/buecher-broschueren/pocket-tipps/

Original-Content von: Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK), übermittelt durch news aktuell