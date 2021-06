Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Motorrad stößt mit PKW zusammen

Finnentrop (ots)

Am Sonntag gegen 12.05 Uhr stieß in Heggen, an der Hauptstraße, ein Motorrad mit einem PKW zusammen. Eine 55-jährige Autofahrerin hatte ihren PKW auf einem gekennzeichneten Parkplatz, an einem Wohnhaus gegenüber der Kirche, abgestellt. Nach kurzem Aufenthalt beabsichtigte sie in Richtung Hollenbock weiterzufahren und übersah dabei einen 17-jährigen Kradfahrer, der ihr entgegen kam. Es kam zu einer Kollision, wodurch der Kradfahrer stürzte. Er wurde dabei leicht verletzt zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW wurde abgeschleppt, das Krad war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

