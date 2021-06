Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall unter Beteiligung eines LKW

Lennestadt (ots)

Auf der Bielefelder Straße kam es bereits am Freitag (11.Juni) zu einem Auffahrunfall. Hier musste ein Autofahrer, auf Höhe eines Imbisses, verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender, in Richtung Trockenbrück fahrender LKW-Fahrer fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Durch den Aufprall verletzte sich der PKW-Fahrer, er wurde zunächst an der Unfallstelle durch ein Rettungsteam versorgt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell