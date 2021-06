Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrrad aus Garage entwendet

Lennestadt (ots)

In der Zeit von Freitag (4. Juni) bis Montag (7. Juni) haben Unbekannte aus einer Garage in der Straße "Faulebutter" in Lennestadt-Meggen ein Fahrrad entwendet. Dieses wurde aus einer offenstehenden Garage auf einem umzäunten Grundstück entwendet. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein weißes Rad der Marke Haibike. Der Wert liegt bei rund 500 Euro. Sachschaden entstand keiner. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

