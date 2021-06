Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte beschädigen Pkw

Lennestadt (ots)

In der Zeit von 6 bis 17 Uhr haben am Donnerstag (10. Juni) Unbekannte einen Pkw beschädigt, der auf einem Parkplatz in der Straße "Anlage" in Lennestadt-Altenhundem geparkt war. Sie hinterließen einen rund 10cm langen Kratzer im vorderen Bereich der Motorhaube. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

