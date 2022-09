POL-GT: Alleinunfall - Alkoholisierte Radfahrerin stürzt

Gütersloh (ots) - Gütersloh (FK) - In der vergangenen Woche (03.09.) und am vergangenen Wochenende (10.09.) wurde die Polizei Gütersloh über vermutliche Giftköder in Gärten rund um den Bereich Adlerweg und Zur Großen Heide informiert. Bei den vermutlichen Giftködern handelt es sich um pinkes Granulat, vermischt mit Nassfutter, welches an einer Hecke eines ...

mehr