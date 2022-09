Polizei Gütersloh

POL-GT: WARNUNG - vermutliche Giftköder im Bereich Adlerweg und Zur Großen Heide ausgelegt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - In der vergangenen Woche (03.09.) und am vergangenen Wochenende (10.09.) wurde die Polizei Gütersloh über vermutliche Giftköder in Gärten rund um den Bereich Adlerweg und Zur Großen Heide informiert.

Bei den vermutlichen Giftködern handelt es sich um pinkes Granulat, vermischt mit Nassfutter, welches an einer Hecke eines Privatgrundstücks ausgelegt worden ist. Am Wochenende fanden Zeugen eine Verpackung von Rattengift in der direkten Umgebung auf. Es ist wahrscheinlich, dass es sich bei dem pinken Granulat um den Inhalt der Rattengiftverpackung handelt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand ist nicht auszuschließen, dass bereits ein junger Hund am vergangenen Wochenende an den Folgen des Gifts verstorben ist.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat verdächtigte Beobachtungen gemacht? Wer kann darüber hinaus Angaben machen? Vermutlich ist das Gift in der Nacht von Freitag (09.09.) auf Samstag (10.09.) an der Hecke an der Straße Zur großen Heide ausgelegt worden. Ebenso ist es vermutlich in der Nacht von Freitag (02.09.) auf Samstag (04.09.) in der Nachbarschaft am Adlerweg geschehen.

Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

