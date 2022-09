Polizei Gütersloh

POL-GT: Frau bedroht Pflegedienstmitarbeiter mit Messer

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mitarbeiter eines ambulanten Pflegedienstes informierten am Sonntagvormittag (11.09., 10.10 Uhr) die Polizei über eine bedrohliche Begegnung innerhalb einer Wohnung an der Dammstraße. Bisherigen Angaben nach drohte eine 58-jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses dem Mann und der Frau mit einem Messer, als diese die Wohnung wie normalerweise üblich betraten. Die Frau hielt das Messer in Richtung der beiden vor den Körper und deutete Stiche in ihre Richtung an. Richtigerweise wurde umgehend die Polizei informiert, nachdem sich die Bedrohten zurückgezogen hatten.

Nach deutlicher Ansprache ließ die Frau erst das Messer fallen, als die Beamten mit dem Einsatz der Schusswaffen drohten. Unter Einsatz von Pfefferspray wurde die 58-Jährige letztendlich in Gewahrsam genommen. Anschließend wurde sie in eine psychiatrische Klinik eingeliefert. Durch den Einsatz des Pfeffersprays erlitt die Gütersloherin leichte Verletzungen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell