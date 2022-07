Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.07.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Hoher Schaden nach Unfall

Zwei Pkws kollidierten am Mittwochabend bei Buchen. Eine Kia-Fahrerin war gegen 18.45 Uhr auf der Bundesstraße 27 von Mosbach in Richtung Walldürn unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Buchen-Ost wollte ein Ford-Lenker von der Landesstraße 582 nach links auf die B27 in Richtung Mosbach fahren. Hierbei übersah er vermutlich den Kia und die Pkws stießen zusammen. Es entstand Sachschaden von rund 18.500 Euro. Der Kia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde keiner der Unfallbeteiligten.

Mosbach: Heller Audi flüchtet nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall am vergangenen Freitag, 22. Juli, in Mosbach flüchtete die Fahrerin eines hellen Audis. Die Frau befuhr gegen 11 Uhr die Pfalzgraf-Otto-Straße in Richtung des dortigen Elektromarktes. Hierbei übersah sie vermutlich einen von links heranfahrenden Roller-Lenker. Dieser leitete eine Vollbremsung ein und konnte eine Kollision verhindern. Er verlor bei der Bremsung die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Am Roller entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Audi-Lenkerin fuhr anschließend ohne anzuhalten in Richtung des Elektromarktes weiter. Es soll sich bei der Fahrerin um eine ältere Frau gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder der Flüchtenden geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

