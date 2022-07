Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 29.07.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Tankstelle ausgeraubt - Täter flüchtig

Zwei bislang unbekannte Täter raubten am Freitagmorgen eine Tankstelle in Heilbronn aus. Die beiden maskierten Männer begaben sich, jeweils mit einem Messer bewaffnet, gegen 04.25 Uhr in den Verkaufsraum in der Neckarsulmer Straße. Sie forderten die Angestellte auf, das Geld aus dem Kassenbereich auszuhändigen. Vermutlich um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, bedrohten die beiden Männer die Angestellte mit den Messern. Nachdem sie einen mittleren dreistelligen Betrag erbeuten konnten, flüchteten die Täter in bislang unbekannte Richtung. Die Beiden konnten als junge Männer im Alter von zirka 18 bis 20 Jahren, 170 - 180 Zentimeter groß und südländischem Erscheinungsbild beschrieben werden. Einer von ihnen trug eine olivgrüne Baseball-Mütze mit dem Aufdruck "LA", hatte eine schwarz-graue Trainingsjacke der Marke Nike, sowie eine schwarze Jogginghose der Marke Adidas an. Der zweite Täter trug einen schwarzen Kaputzenpullover, eine schwarze Jogginghose sowie schwarze Schuhe. Unter dem Kaputzenpullover hatte er ein weißes T-Shirt getragen. Beide Verdächtige hatten bei der Tatausführung graue Gartenhandschuhe an, welche an der innenseite schwarz gefärbt waren. Die Kriminalpolizei Heilbronn bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Heilbronn: Pickup kollidiert mit Sprinter

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagvormittag kollidierte ein Pickup mit Anhänger mit einem Sprinter. Der 57-jährige Fahrer des Gespanns war gegen 10.15 Uhr auf der Kreisstraße 9560 von der Anschlussstelle Heilbronn-Untereiesesheim in Richtung Biberach unterwegs. Dort kam er auf Höhe der Böllinger Mühle aus unbekannter Ursache ins Schleudern und kollidierte mit dem entgegenkommenden Sprinter eines 65-Jährigen. Hierbei wurde der Pickup-Fahrer schwer verletzt. Durch den Aufprall kippte der Anhänger um und es entstand Totalschaden am Pickup sowie am Sprinter. Die Höhe des Schadens wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Der 65-Jährige blieb unverletzt. Die Fahrbahn musste zur Unfallaufnahme und Bergung voll gesperrt werden.

