Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.07.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Wertheim: Motorradfahrer nach Kollision mit einem Reh leicht verletzt

Zu leichten Verletzungen führte ein Sturz eines Motorradfahrers am Mittwochabend in Wertheim. Der 54-jährige war gegen 20.45 Uhr mit seiner Ducati auf der Straße Sonderriert unterwegs. Der Zweiradfahrer erfasste ein Reh und stürzte. Er wurde dabei leicht verletzt. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von zirka 3000 Euro. Die Rehe rannten in ein Waldstück davon.

Bad Mergentheim: Uneinsichtiger Autofahrer beleidigt Polizeibeamte

Weil er wohl zu schnell unterwegs war wurde der Fahrer eines BMWs am Mittwochmittag in Bad Mergentheim einer Kontrolle unterzogen. Nachdem die Beamten den 54-jährigen Fahrzeuglenker auf die begangene Ordnungswidrigkeit ansprachen, spuckte dieser während der Kontrolle auf den Boden. Die Einsatzkräfte machten den uneinsichtigen Fahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam. In der Folge fing der Mann an die Polizisten zu beleidigen. Neben einer Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen zu schnellem Fahren muss der 54-Jährige auch mit einer Strafanzeige wegen Beleidigung rechen.

Bad Mergentheim: Unfall - Straße kuzzeitig gesperrt

Alleinbeteiligt war der 73-jährige Fahrer eines Jeeps gegen eine Leitplanke in Bad Mergentheim gefahren und hatte einen Sachschaden in Höhe von zirka 6.000 Euro verursacht. Der Mann war am Dienstagabend mit seinem Auto auf der Igersheimer Straße unterwegs als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und die Leitplanke touchierte. Aufgrund der Lage des Fahrzeugs musste die Straße für dessen Bergung einseitig für zirka 20 Minuten gesperrt werden. Nachdem der Jeep abgeschleppt war, konnte die Polizei die Fahrbahn wieder freigeben. Der 73-Jährige blieb unverletzt.

Ahorn: Unfall verursacht und geflüchtet

4.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Unfalls am Mittwochmorgen auf der Autobahn 81 bei Ahorn. Der 21-jährige Fahrer eines VW Golfs war nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte die Leitplanke der Bundesautobahn gestreift. Anstatt sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr der junge Mann einfach weiter. Beamte des Verkehrsdienstes kontrollierten den 21-Jährigen und stellten an seinem Fahrzeug frische Unfallspuren fest. Die Polizisten konnten den Unfallort ermitteln und sie dem Fahrer des Golf zuordnen. Dieser muss nun mit Post von der Staatsanwaltschaft rechnen.

