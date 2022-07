Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.07.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mit Handy am Steuer und nicht versichertem Auto unterwegs

Eine 21-Jährige wurde am Mittwochvormittag in Heilbronn angehalten, weil sie während der Fahrt ihr Handy benutzt hatte. In der folgenden Kontrolle gegen 10.40 Uhr in der Saarbrückener Straße stellten die Beamten fest, dass die Frau nicht nur am Handy war, sondern auch in einem Auto, das seit einem Jahr nicht mehr versichert war. Das Auto blieb stehen und musste abgeschleppt werden. Die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung blieben bei den Polizisten. Die junge Frau muss mit einer Anzeige rechnen.

Eppingen: Radfahrer bei Kollision mit PKW leicht verletzt - Zeugen gesucht

Am Mittwochabend stürzte ein 39-jähriger Radfahrer nach einer Kollision mit einem PKW in Eppingen und wurde leicht verletzt. Der Mann war gegen 21 Uhr mit seinem Drahtesel auf der Bahnhofstraße auf Höhe einer Bank unterwegs. Vermutlich beim Überholen kollidierte ein Fahrzeug mit dem Mann, wodurch dieser stürzte. Anstatt Anzuhalten und sich um den Gestürzten zu kümmern, fuhr der oder die Unbekannte davon, obwohl ein weiteres Auto noch hupte. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, besonders der Fahrer oder die Fahrerin die hupten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Neckarwestheim: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen am Mittwoch in ein Wohnhaus in Neckarwestheim ein und entwendeten mehrere hochwertige Uhren und Schmuck. Über ein Fenster gelangten die Täter im Zeitraum zwischen 5.15 Uhr und 19 Uhr in das Gebäude im Klosterweg. Das Polizeirevier Lauffen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben oder Hinweise zur Tat geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Neckarsulm: Mädchen von Bus erfasst - 12-Jährige leicht verletzt

Beim Anfahren kollidierte am Mittwochvormittag ein Linienbus in Neckarsulm mit einem 12-jährigen Mädchen. Das Kind rannte gegen 10.30 Uhr wohl über die Fahrbahn des Busbahnhofs in der Neuenstädter Straße. Hier erfasste Sie der Bus eines 45-Jährigen, der gerade dabei war, seine Haltestelle anzufahren. Die 12-Jährige wurde vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell